Shakira adelanta versión en español de "Dai Dai", himno oficial del Mundial 2026

...

La cantante colombiana compartió un fragmento de la adaptación al español del himno oficial del Mundial FIFA 2026, que interpretará junto a Burna Boy en el espectáculo de medio tiempo de la final.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/07/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 18/07/2026 09:36 AM.