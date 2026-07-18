Shakira adelanta versión en español de "Dai Dai", himno oficial del Mundial 2026

En los últimos días, Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales un avance de la versión en español de "Dai Dai", el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El fragmento, difundido a través de una historia de Instagram, muestra a la artista cantando y bailando mientras sonríe, ofreciendo por primera vez una muestra de la adaptación al idioma hispano del tema.
El lanzamiento completo de la versión en español aún no tiene fecha confirmada, pero el adelanto llega en el contexto de la antesala de la final del torneo, donde Shakira encabezará el espectáculo de medio tiempo junto al cantante nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids de Uganda, quienes interpretarán la versión original del himno.
Con "Dai Dai", la colombiana se consolida como la artista con mayor número de canciones oficiales vinculadas a la Copa del Mundo, tras sus éxitos "Hips Don't Lie" (Alemania 2006), "Waka Waka (This Time for Africa)" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014). El tema celebra la diversidad cultural del Mundial 2026, combinando varios idiomas y ritmos de distintas regiones del planeta.
El espectáculo de medio tiempo se llevará a cabo el 19 de julio, durante la final del Mundial, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá. La actuación de Shakira y Burna Boy será el cierre musical del torneo, marcando un hito en la historia de la música y el deporte.