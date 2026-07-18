Tom Brady abofetea a Logan Paul en tenso encuentro en New York

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En el Fanatics Fan Fest 2026, la leyenda de la NFL Tom Brady propinó una bofetada a Logan Paul, el polémico creador de contenido y luchador de la WWE, generando revuelo en redes sociales y avivando los rumores sobre una posible incursión de Brady en la lucha libre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/07/2026 09:37 AM.
En Espectáculos y editada el 18/07/2026 09:42 AM.