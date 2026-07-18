Tom Brady abofetea a Logan Paul en tenso encuentro en New York

Durante el Fanatics Fan Fest 2026, celebrado en la ciudad de Nueva York, el exquarterback de los New England Patriots, Tom Brady, y el creador de contenido y luchador de la WWE, Logan Paul, protagonizaron un altercado que culminó con una bofetada. El enfrentamiento surgió en el escenario del evento, donde ambos intercambiaron palabras en una discusión que rápidamente escaló.
Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron a Brady alejarse momentáneamente de Paul antes de lanzar la bofetada con la mano derecha. La intervención del jugador de la NBA Karl‑Anthony Towns evitó que la situación se tornara física, mientras Paul respondió con una advertencia verbal sin llegar a replicar la agresión.
El incidente ha polarizado a los asistentes; muchos desaprobaron la conducta de Paul, mientras que otros cuestionaron la reacción de Brady. Además, el episodio ha reavivado los rumores sobre una posible participación de Tom Brady en la lucha libre, una idea que ha circulado desde hace meses y que ahora gana mayor atención mediática.
Los videos del altercado se volvieron virales en plataformas como Twitter y TikTok, acumulando miles de reproducciones y generando debates sobre la conducta de los deportistas fuera del campo. Analistas deportivos señalan que, aunque el gesto de Brady fue inesperado, su historial de competitividad y control de la imagen pública podría influir en su futuro dentro del entretenimiento deportivo.
Hasta el momento, ni Brady ni Paul han emitido declaraciones oficiales sobre el suceso. La organización del Fan Fest ha anunciado que revisará el material audiovisual para determinar posibles sanciones y garantizar la seguridad en futuros eventos.