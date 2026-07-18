Yago Andreu, el niño de “No tengo miedo” que conquista Netflix

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Yago Andreu, de 11 años, interpreta a Felipe en la serie de Netflix “No tengo miedo”, ambientada en el Mundial de México 1986. El guajiro de Guadalajara ya cuenta con una trayectoria en plataformas de streaming y se perfila como una de las nuevas promesas del talento infantil mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/07/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 18/07/2026 10:24 AM.