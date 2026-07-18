Yago Andreu, el niño de “No tengo miedo” que conquista Netflix

Yago Andreu, nacido el 15 de mayo de 2015 en Guadalajara, Jalisco, es el protagonista infantil de la serie de Netflix No tengo miedo. En ella da vida a Felipe, un niño tímido que, a pesar de su reserva, comparte la pasión por el fútbol y el Mundial de México 86 con sus compañeros.
Con tan solo 11 años, Andreu se ha convertido en una de las caras emergentes del talento infantil mexicano que se consolida en producciones para plataformas de streaming. Antes de No tengo miedo, participó en la serie de Netflix Accidente como Rodrigo Lobo, en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo interpretando a Paco Niño, y en los proyectos El juicio, Operación Trineo y la película de terror Hablando con extraños.
En una entrevista para el canal de YouTube Vlady Al Vivo, Andreu explicó que su personaje, Felipe, es “un niño muy tímido, muy, muy tímido y no le gusta hablar con otras personas”, pero que su amor por el fútbol lo lleva a conectar con los demás niños de la historia. La preparación del papel incluyó trabajo previo con la coach de actuación Ana y el acompañamiento de los directores Álvaro Curiel, Alejandro Lozano y Ernesto Contreras, lo que, según el actor, fortaleció la amistad entre el elenco infantil.
El rodaje de No tengo miedo se realizó mayormente durante el periodo vacacional escolar, lo que permitió a Andreu faltar solo una semana a clases y continuar con las actividades académicas enviadas por sus maestros. El joven actor destaca que cada producción le brinda nuevos aprendizajes y que su experiencia en Netflix comenzó con Accidente, la cual describió como su primera incursión en la plataforma.
Con una carrera en ascenso y una creciente presencia en series y películas de alto perfil, Yago Andreu representa la nueva generación de actores infantiles que está redefiniendo la industria audiovisual mexicana, combinando talento, disciplina y una temprana exposición internacional.