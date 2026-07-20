Carín León electriza a más de 100 mil asistentes en el cierre del Fan Fest Monterrey

En una noche que combinó la pasión por el fútbol y la música regional, Carín León cerró el Fan Fest Monterrey ante una multitud que superó los 100 mil espectadores, cifra confirmada por el gobernador Samuel García en sus redes sociales.
El espectáculo dio inicio puntual a las 20:00 con un emotivo cover de “A través del vaso”. A partir de ese momento, el intérprete, acompañado por su banda “El Boca Chueca”, interpretó sus mayores éxitos, generando coros, aplausos y una avalancha de celulares que capturaron cada instante del concierto.
La producción visual del escenario se renovó: pantallas de alta definición mostraron gráficos llamativos y el logo del artista, mientras un elaborado juego de luces acompañó cada canción, intensificando la experiencia del público.
El punto álgido de la velada fue la interpretación de “La boda del huitlacoche”. La canción provocó una ola de baile que recorrió el Parque Fundidora, con parejas, grupos de amigos y familias enteras moviéndose al ritmo del tema, consolidando el ambiente festivo que se mantuvo hasta el final.
El cierre del Fan Fest marcó el fin de varios días de actividades que combinaron el fervor mundialista con presentaciones de artistas internacionales como Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias, consolidando a Monterrey como epicentro cultural y deportivo del momento.