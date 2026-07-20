Carín León electriza a más de 100 mil asistentes en el cierre del Fan Fest Monterrey

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El cantante regional mexicano Carín León encabezó el espectáculo de clausura del Fan Fest en el Parque Fundidora, Monterrey, ante una audiencia estimada de 100,000 personas, según el gobernador Samuel García. El concierto, que inició a las 20:00 con un cover de “A través del vaso”, destacó por su producción visual y de luces, y culminó con el éxito “La boda del huitlacoche”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 11:19 AM.