Cynthia Klitbo y Eleazar Gómez generan polémica por foto antes de La Casa de los Famosos México 2026

Una fotografía difundida en redes sociales ha colocado nuevamente a Cynthia Klitbo en el centro del debate público. La actriz, confirmada como participante de La Casa de los Famosos México 2026, fue captada abrazando a Eleazar Gómez, mientras la influencer Gala Montes compartía la imagen.
El motivo de la controversia radica en el historial de Gómez, quien ha sido señalado en un caso de violencia de género que recibió amplia cobertura mediática. Varios internautas cuestionaron la presencia de Klitbo y Montes junto al actor, dado que ambas han manifestado públicamente su rechazo a la violencia contra la mujer.
Algunos usuarios interpretaron la foto como un simple reencuentro entre colegas del medio artístico, mientras que otros la consideraron una falta de sensibilidad ante los antecedentes del actor. Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha emitido declaraciones oficiales.
La polémica se produce a pocos días del inicio del reality, donde Klitbo será una de las figuras más observadas por el público. La discusión en redes continúa, alimentando la expectativa y el escrutinio sobre la conducta de los participantes antes de su debut televisivo.