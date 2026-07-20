Cynthia Klitbo y Eleazar Gómez generan polémica por foto antes de La Casa de los Famosos México 2026

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Una imagen compartida en redes muestra a la actriz Cynthia Klitbo abrazando a Eleazar Gómez, lo que ha reavivado críticas por los antecedentes de violencia del actor, a escasas horas del estreno del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 11:02 AM.