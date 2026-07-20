Eugenio Derbez califica de “robo descarado” la final del Mundial 2026 y cuestiona el arbitraje

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El actor mexicano Eugenio Derbez generó polémica en redes sociales al tildar de “robo absoluto” las decisiones arbitrales que, según él, favorecieron a Argentina en la final contra España. Sus tuits, publicados en X, reavivaron el debate sobre la legitimidad del resultado del partido que se decidió en tiempo extra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 03:42 PM.