Eugenio Derbez califica de “robo descarado” la final del Mundial 2026 y cuestiona el arbitraje

Durante y después del encuentro entre España y Argentina, que se definió en tiempo extra con victoria española, Eugenio Derbez utilizó su cuenta de X para denunciar lo que consideró una serie de decisiones arbitrales injustas. En una serie de tuits, el actor describió el partido como un “robo absoluto” y acusó a los organizadores del torneo de una “vergüenza”.
En sus publicaciones, Derbez señaló dos jugadas clave que, a su juicio, fueron anuladas erróneamente a favor de Argentina. La primera fue el gol de Nico Williams para España en el primer tiempo extra, desestimado por una supuesta falta sobre un defensor argentino. La segunda, el tanto de Ferran Torres, también invalidado por fuera de lugar. Ambas decisiones, según el actor, cambiaron el rumbo del partido y favorecieron al conjunto sudamericano.
El humorista no dejó pasar la oportunidad para felicitar al equipo español, aunque subrayó que el triunfo se vio empañado por lo que él describió como “sanciones polémicas”. Además, Derbez concluyó sus mensajes con una crítica a la organización del Mundial, calificándola de “vergüenza” y llamando a una revisión de los protocolos arbitrales.
Los tuits de Derbez se viralizaron rápidamente, sumándose a la ola de reacciones de aficionados y analistas que cuestionaron la imparcialidad del arbitraje en la final. Mientras algunos coincidieron con su percepción de injusticia, otros defendieron la actuación de los árbitros, argumentando que las decisiones fueron correctas según la normativa vigente.
La polémica no se limitó al fútbol; la final del Mundial 2026 también contó con la presencia de celebridades como Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, lo que aumentó la exposición mediática del evento y, por ende, de los comentarios de figuras públicas como Derbez.
En conclusión, el actor mexicano se posicionó como una de las voces críticas más resonantes en la discusión post‑partido, alimentando el debate sobre la necesidad de mejorar la tecnología y los protocolos arbitrales en futuros torneos internacionales.