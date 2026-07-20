Fallece LaToya Malcolm, exconcursante de Miss Universo Jamaica 2024

La organización Miss Universe Jamaica anunció el fallecimiento de LaToya Malcolm, quien representó a su país en la edición 2024 del certamen de belleza, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.
En la publicación oficial de Instagram, la entidad expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la joven, acompañada de una fotografía en memoria de la exconcursante. El comunicado recibió cientos de mensajes de apoyo de seguidores y miembros de la comunidad de certámenes de belleza, quienes recordaron a Malcolm con palabras de cariño.
Hasta el momento, la organización no ha revelado detalles sobre las circunstancias o la causa de la muerte, y tampoco se ha emitido un comunicado por parte de familiares o allegados que aclare los hechos. Las causas del deceso permanecen oficialmente sin confirmar.
Se espera que, en caso de que la familia lo considere pertinente, se compartan más detalles en los próximos días, mientras la comunidad de belleza rinde tributo a la trayectoria de LaToya Malcolm.