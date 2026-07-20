Fallece LaToya Malcolm, exconcursante de Miss Universo Jamaica 2024

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La organización Miss Universe Jamaica confirmó el fallecimiento de LaToya Malcolm, participante del certamen 2024, sin revelar la causa del deceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 01:11 PM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 01:20 PM.