De Rihanna a Matt Damon: la final del Mundial 2026 reunió a lo más selecto del espectáculo mundial

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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, celebrada en el New York‑New Jersey Stadium, congregó a la mayor concentración de celebridades en la historia de una final de la Copa del Mundo, con estrellas del cine, la música, la moda y el deporte, además de un histórico espectáculo de medio tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 10:36 AM.