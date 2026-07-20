De Rihanna a Matt Damon: la final del Mundial 2026 reunió a lo más selecto del espectáculo mundial

El domingo 20 de julio de 2026, el New York‑New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, se convirtió en el epicentro del espectáculo global al albergar la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, con la mayor concentración de celebridades jamás vista en una final de fútbol.
Entre los asistentes se encontraban nombres de la talla de Tom Cruise, quien abrió la ceremonia con un discurso promocional de su próxima película Digger; Matt Damon y su esposa Luciana Barroso; la pareja Jay‑Z y Beyoncé; Rihanna y A$AP Rocky; David Beckham y su esposa Victoria; así como figuras del cine y la moda como Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Kevin Hart, Austin Butler, Serena Williams, Pharrell Williams, Javier Bardem, Adrien Brody, Richard Gere, Anya Taylor‑Joy, Dua Lipa y Anna Wintour.
La magnitud del evento generó confusión incluso entre los comentaristas televisivos: uno de ellos identificó erróneamente a Damon como Brad Pitt antes de corregirse en vivo.
El espectáculo no se limitó a la final. Brad Pitt estuvo presente en varios partidos, incluido el duelo Turquía‑Estados Unidos, compartiendo palco con Colin Farrell, y asistió al cuartel de semifinales España‑Bélgica junto a su novia Inés de Ramón y los actores Penélope Cruz y Javier Bardem.
Los Beckham transformaron el torneo en una actividad familiar, asistiendo a múltiples encuentros con sus hijos Romeo, Cruz y Harper, y celebrando la victoria inglesa sobre Noruega antes de la derrota ante Argentina.
Otros momentos destacados incluyeron la presencia de Paris Hilton y su esposo Carter Reum con sus hijos Phoenix y London en el partido Turquía‑Estados Unidos, Sabrina Carpenter observando el encuentro Ecuador‑Alemania con binoculares, y Ryan Reynolds alentando a Canadá contra Bosnia‑Herzegovina.
En la suite VIP, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y la primera dama Melania compartieron palco con Gianni Infantino (presidente de la FIFA), la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el rey Felipe VI, la reina Letizia de España, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
El entretiempo marcó otro hito: fue la primera vez que una final de la Copa del Mundo contó con un show de medio tiempo, con actuaciones de Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Burna Boy, entre otros.
Con una combinación sin precedentes de deporte, música, cine y alta sociedad, la final del Mundial 2026 quedó como un referente de la unión global que el fútbol puede generar.