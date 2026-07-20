Kevin Feige admite su decepción por la cancelación de ‘Blade’ con Mahershala Ali

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El presidente de Marvel Studios confesó sentirse un fracaso tras la retirada del proyecto Blade, protagonizado por Mahershala Ali, y explicó los motivos que llevaron a su cancelación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 03:35 PM.