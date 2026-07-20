Kevin Feige admite su decepción por la cancelación de ‘Blade’ con Mahershala Ali

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reconoció en el pódcast Happy Sad Confused que se siente “como un enorme perdedor y un fracaso” por no haber logrado lanzar la película Blade con Mahershala Ali. El ejecutivo explicó que, a pesar del entusiasmo inicial y de la inclusión del actor en el anuncio oficial de 2019 en la Comic‑Con de San Diego, el proyecto sufrió una serie de cambios de dirección, guion y presupuesto que impidieron su producción.
El primer director, Bassam Tariq, abandonó el proyecto en septiembre de 2022, y su reemplazo, Yann Demange, también se retiró en junio de 2024. El guion pasó por al menos cinco escritores, entre ellos Stacy Osei‑Kuffour y Michael Starrbury, y una versión llegó a centrarse en personajes femeninos y lecciones de vida, pero ninguna cumplió con los estándares creativos del estudio.
Marvel Studios, según Feige, había reducido el presupuesto previsto a menos de 100 millones de dólares y, en el otoño de 2024, retiró oficialmente Blade de su calendario. El proceso coincidió con una reestructuración interna para priorizar la calidad sobre la cantidad de proyectos, especialmente tras la expansión de contenidos para Disney+.
Mahershala Ali, por su parte, reiteró su disposición a interpretar al cazador de vampiros durante la alfombra roja de Jurassic World Rebirth (verano 2025), declarando: “Estoy preparado. Díganles que estoy listo”. Sin embargo, Feige señaló que el material disponible no alcanzaba el nivel creativo que Marvel busca, y que no querían “ponerle un traje de cuero y hacer que empezara a matar vampiros”.
Feige también destacó el regreso de Wesley Snipes como Blade en Deadpool & Wolverine (2024), calificándolo de “muy emocionante”, pero subrayó que la visión para la nueva versión debía ser distinta y original.
En conclusión, la cancelación de Blade refleja los retos internos de Marvel Studios para equilibrar la expansión de su universo cinematográfico con la exigencia de mantener una alta calidad narrativa, dejando el futuro del proyecto sin una fecha definida.