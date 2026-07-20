Papá de Mauro Menéndez (MAAHEZ) rinde emotivo homenaje tras su fallecimiento

Osamu Menéndez, artista y guitarrista cubano‑estadounidense, rindió un emotivo tributo a su hijo Mauro Menéndez, DJ y productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ, tras confirmar su fallecimiento a los 30 años. En un video publicado en Facebook, el padre describió a Mauro como “noble, humilde, cariñoso y bondadoso”, resaltando su dedicación al sueño de convertirse en un gran DJ productor, meta que alcanzó sin percatarse de su propio éxito.
“Aquí está mi hijo Mauro (MAAHEZ). Nunca conocí a alguien tan noble, humilde, cariñoso, bondadoso, enfocado en su sueño de ser un gran DJ productor y lo logró aunque no se daba cuenta”, escribió Osamu, quien se hace llamar artísticamente con ese mismo nombre. Añadió que Mauro fue “el mejor del mundo en su profesión” y “el mejor hijo que alguien pueda tener”. Concluyó: “Vuela alto y siempre en mi corazón. Viviste justo como quisiste y lo lograste todo”.
El anuncio del fallecimiento fue realizado por el propio Osamu en la madrugada del viernes, indicando que su hijo había muerto la noche anterior y que él se dirigía en avión para recoger el cuerpo. “Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió.
Mauro Menéndez, hijo de la actriz venezolana Aylín Mujica, había construido una carrera sólida en la música electrónica, destacándose en géneros como house, afro‑house y tech‑house. Desde 2016 lanzó varios EP y, en 2024, tenía programada una presentación para el 25 de julio en San Francisco, además de participaciones en festivales internacionales.
Según la cadena Telemundo, Mujica recibió la noticia mientras grababa el reality Top Chef VIP en Bogotá y suspendió su participación para reunirse con la familia. La actriz publicó en sus redes sociales: “Estoy devastada” y, posteriormente, un mensaje describiendo a su hijo como “un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa”.
Los primeros reportes de la prensa indican que Mauro presentaba síntomas de neumonía antes de viajar a Barbados para asistir a un partido de béisbol, y que habría sufrido un infarto, aunque la causa oficial del deceso no ha sido confirmada.
Una amiga de la familia, citada por Osamu, recordó que Mauro creció entre Cuba, México y Estados Unidos, y que su propuesta musical se caracterizó por una identidad propia, combinando pasión, lealtad y el deseo de dejar un legado a través de su arte.
El fallecimiento de MAAHEZ ha generado una ola de condolencias en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de una figura emergente y talentosa del panorama electrónico internacional.