Papá de Mauro Menéndez (MAAHEZ) rinde emotivo homenaje tras su fallecimiento

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Osamu Menéndez, cantautor cubano radicado en Miami y padre del DJ Mauro Menéndez, conocido como MAAHEZ, dedicó un mensaje de despedida en redes sociales, resaltando la nobleza, humildad y talento de su hijo, quien murió a los 30 años sin que se haya precisado la causa oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 10:00 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 11:09 AM.