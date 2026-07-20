La FIFA inaugura el primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

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Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA transformó el descanso de la final del Mundial 2026 en un espectáculo musical de 11 minutos con Madonna, BTS, Shakira, Coldplay y más, bajo la curaduría de Chris Martin y Phil Harvey, y con el objetivo de impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 10:19 AM.