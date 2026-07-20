La FIFA inaugura el primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El domingo 19 de julio de 2026, la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey marcó un hito histórico: el tradicional medio tiempo se convirtió en un espectáculo musical de 11 minutos. La iniciativa, inspirada en los shows del Super Bowl, buscó atraer a una audiencia global más allá de los aficionados al fútbol y dar visibilidad al FIFA Global Citizen Education Fund, que pretende recaudar 100 millones de dólares para programas educativos y comunitarios dirigidos a la infancia.
La curaduría artística estuvo a cargo de Chris Martin y Phil Harvey, integrantes de Coldplay, quienes seleccionaron a un elenco internacional que incluyó a Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, los Muppets, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de Venezuela, entre otros.
El espectáculo comenzó con Madonna, vestida con un traje morado de Saint Laurent y cristales Swarovski, acompañada por Ronaldinho y Ronaldo, interpretando “Music”. Le siguieron Dudamel y la Filarmónica con una versión de “Seven Nation Army”, y los Muppets junto a la Orquesta de Venezuela. BTS encendió al público con “Dynamite” y “Permission to Dance”.
Jason Sudeikis, en su papel de Ted Lasso, presentó a Justin Bieber, quien cantó “Everything Hallelujah” con guitarra acústica. El cierre musical contó con Shakira y Burna Boy interpretando el himno del Mundial, “Dai Dai”, acompañados por los Triplets Ghetto Kids. Finalmente, Coldplay y Chris Martin cerraron el show con “We Dance (Love)”, mientras los artistas formaban un corazón con las manos.
El vestuario también destacó: Madonna lució un conjunto Saint Laurent con detalles de Swarovski; Shakira vistió ropa de Roberto Cavalli adornada con más de 200 mil cristales. El espectáculo sirvió como plataforma para promover la educación global y reforzar la presencia de la FIFA en la industria del entretenimiento.
Con este histórico medio tiempo, la FIFA abrió una nueva era para la Copa del Mundo, combinando deporte y espectáculo para captar la atención de millones de espectadores alrededor del planeta.