Robbie Williams descarta consumo de drogas tras polémica en la final del Mundial 2026

Robbie Williams, quien había actuado en la ceremonia previa al partido entre España y Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026, se convirtió en blanco de señalamientos en redes sociales después de que, durante una entrevista en vivo con la cadena alemana MagentaTV, un objeto blanco cayera sobre el micrófono que sostenía.
Algunos internautas especularon que el objeto provenía de su nariz o boca y lo identificaron como cocaína, alimentando la polémica en plataformas como X, Instagram y TikTok. Ante la difusión del video y la preocupación de sus seguidores, el artista publicó una grabación desde su cama en la que, en tono de broma, mostró dos pequeñas pastillas blancas y explicó que se trataba de mentas que tenía en la boca.
Williams afirmó que las pastillas eran “mint” (menta) y que las había tomado para refrescarse, añadiendo que “se siente genial”. Medios internacionales señalaron que el objeto podría haber sido una pastilla de Nicorette, utilizada para controlar el deseo de fumar, aunque el propio cantante solo mostró las mentas para desmentir las acusaciones de consumo de cocaína.
El cantante, quien ha reconocido públicamente problemas de adicción al alcohol y otras sustancias en el pasado, reiteró que lleva varios años sobrio y que se encuentra bien de salud. Sus seguidores, aliviados por la aclaración, expresaron su apoyo y agradecieron la rapidez con la que el artista respondió a la controversia.
El incidente ocurrió después de que Williams interpretara “Desire”, canción oficial de la FIFA, junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini, como parte del espectáculo de apertura del partido que culminó con la victoria de España por 1‑0.