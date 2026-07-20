Robbie Williams descarta consumo de drogas tras polémica en la final del Mundial 2026

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El cantante británico aclaró que el objeto blanco que cayó de su boca durante la entrevista en vivo no fue cocaína, sino una pastilla de menta. Publicó un video en sus redes sociales para disipar las sospechas y reiteró que se encuentra sobrio y bien de salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 02:57 PM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 03:30 PM.