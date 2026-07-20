Samuel L. Jackson llama a Argentina “uno de los países más racistas del mundo” tras la final

El domingo 19 de julio, horas después de que la selección argentina perdiera 1‑0 contra España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el actor Samuel L. Jackson utilizó su cuenta de Instagram para acusar a Argentina de ser "uno de los países más racistas del mundo". En una historia, reposteó una imagen del personaje Stephen, que interpreta en Django Unchained, vistiendo la camiseta albiceleste, acompañada del mensaje: "Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista".
El texto continuó señalando a los seguidores negros del equipo: "Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí. Te escuchamos fuerte y claro". La elección del personaje Stephen, esclavo doméstico que colabora con sus opresores en la película, buscó equiparar a los hinchas con el arquetipo del "Uncle Tom".
La publicación desató una ola de comentarios en Instagram. Algunos usuarios argentinos defendieron su derecho a apoyar al equipo, mientras que otros criticaron la generalización, recordando que el racismo es un problema global que debe combatirse sin estereotipos ni dobles raseros.
El reclamo de Jackson se inscribe en un contexto de incidentes raciales vinculados a aficionados argentinos durante el torneo. The Guardian informó que, cada vez que Argentina y Brasil se enfrentan, circulan videos de hinchas argentinos haciendo gestos de mono hacia brasileños, una práctica que se remonta a una caricatura de 1920. Además, varios turistas argentinos fueron detenidos en Brasil por "insulto racial", y se señaló la ausencia de una ley específica contra el racismo en Argentina.
Históricamente, la población afrodescendente en Argentina ha sido invisibilizada en censos y políticas estatales, lo que alimenta la percepción de un país con escasa presencia negra. La denuncia de Jackson revive este debate y recuerda sus anteriores críticas al racismo, como sus declaraciones en 2023 contra Donald Trump.
Samuel L. Jackson, actor con más de 100 películas y nominado al Oscar por Pulp Fiction, continúa utilizando su plataforma para denunciar la discriminación racial, generando nuevamente una discusión sobre la responsabilidad de los países y sus ciudadanos en la lucha contra el racismo.