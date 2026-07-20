Samuel L. Jackson llama a Argentina “uno de los países más racistas del mundo” tras la final

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El actor Samuel L. Jackson denunció en Instagram a Argentina como uno de los países más racistas del planeta después de la derrota 1‑0 ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, generando polémica y reacciones en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 12:25 PM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 12:40 PM.