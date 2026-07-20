Teoría de la doble de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 revive tras su show en la final

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Internautas comparan la actuación de Shakira en la ceremonia inaugural en México con la del medio tiempo en Nueva York, alegando que la artista habría usado una doble. El tiktoker El Sajat expone supuestas diferencias faciales y de estilo, mientras la cantante no se pronuncia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 10:44 AM.