Teoría de la doble de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 revive tras su show en la final

Una polémica vuelve a ocupar las redes sociales tras la presentación de Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, celebrada en el estadio MetLife de Nueva York. Usuarios afirman que la artista colombiana que actuó en la inauguración del torneo en México no era la misma que apareció en la clausura del evento.
El debate surgió cuando varios internautas compararon tomas de ambas actuaciones, señalando divergencias en rasgos faciales, expresiones y medidas corporales, a pesar de que la canción y la coreografía –Dai Dia– fueron idénticas. El tiktoker conocido como El Sajat publicó un video donde detalla las supuestas inconsistencias, acompañándolo de hashtags como #TikTokMeHizoVer y #shakira.
Según los comentarios, la versión de la cantante en la inauguración habría sido una “doble de Shakira”, incluso algunos la califican como una “copia de Temu”. Otros, sin embargo, atribuyen las variaciones a tratamientos estéticos o a la iluminación del escenario, y descartan la posibilidad de que la artista haya recurrido a un sustituto en un evento de tal magnitud.
En la ceremonia inaugural, Shakira compartió escenario con artistas internacionales como Burna Boy, BTS, Madonna, The Muppets, Coldplay y Justin Bieber, mientras que en la final se presentó junto a los mismos invitados, lo que ha intensificado las comparaciones.
Hasta el momento, la cantante no ha emitido ningún comunicado al respecto, y su equipo de representación tampoco ha respondido a las preguntas de la prensa.
La teoría de la doble de Shakira se suma a una serie de rumores que la artista ha enfrentado en los últimos años, y sigue alimentando la conversación digital en torno al Mundial 2026.