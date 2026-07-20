Tom Cruise y Kermit la Rana protagonizan intercambio cómico en la final del Mundial 2026

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El actor de Hollywood y la icónica rana de Los Muppets sorprendieron a los espectadores antes del partido inaugural de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium. Su diálogo, cargado de humor y referencias a las acrobacias de Cruise, se convirtió en el tema central de la cobertura mediática del evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/07/2026 11:59 AM.
En Espectáculos y editada el 20/07/2026 12:33 PM.