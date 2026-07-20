Tom Cruise y Kermit la Rana protagonizan intercambio cómico en la final del Mundial 2026

Tom Cruise y Kermit la Rana fueron los protagonistas inesperados de la previa a la final del Mundial de Fútbol 2026, celebrada el 20 de julio en el MetLife Stadium, afueras de Nueva York. El actor, conocido por sus escenas de acción en la saga Misión Imposible, y la famosa marioneta de los Muppets intercambiaron un diálogo cómico que incluyó preguntas sobre paracaídas, rappel y fuego, generando gran revuelo entre los presentes y la audiencia mundial.
“¿Vas a llegar en paracaídas? ¿En rappel? ¿Prendiéndote fuego?”, preguntó Kermit. Cruise respondió con humor: “Sí, voy a hacer rappel, paracaídas. Y luego me voy a prender fuego”. El intercambio culminó con la sugerencia de Kermit de que Cruise sería “genial en El Show de los Muppets”.
El momento sirvió como anticipo de la participación de Cruise en la ceremonia de clausura previa al partido, donde apareció vestido de polo y jeans para pronunciar un discurso que resaltó la unidad que el torneo había generado, mencionando a los dos equipos finalistas: España y Argentina.
La final también marcó la primera vez que la Copa del Mundo incluyó un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con una duración total de 27 minutos y 22 segundos. Entre los artistas destacados estuvieron Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira con Burna Boy, y una colaboración especial de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar bajo la batuta de Gustavo Dudamel.
El cierre del espectáculo contó con la participación de personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, incluido Kermit, junto a Chris Martin de Coldplay y el coro PS22 de Staten Island, reforzando la fusión de deporte y cultura pop que caracterizó al evento.
En la previa del partido, streamers y músicos como IShowSpeed, Post Malone, Robbie Williams y Jennifer Hudson también ofrecieron presentaciones, consolidando una jornada histórica tanto para el fútbol como para el entretenimiento global.