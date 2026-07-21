Aaron Mercury recuerda a Oliver Tree a un mes de su fallecimiento

A un mes del trágico accidente aéreo que cobró la vida del artista estadounidense Oliver Tree, el creador de contenido mexicano Aaron Mercury volvió a hablar del vínculo que los unió y del dolor que le provocó su partida.
En una entrevista exclusiva para el programa de Yordi Rosado en YouTube, el influencer de 25 años relató cómo surgió su amistad. “Le escribí por Instagram, me respondió y me hizo una videollamada. Él me dijo: ‘Quiero cumplirte tu sueño, que seas el protagonista y la pases bien’”, recordó Mercury.
El contacto virtual se transformó en una visita a México, donde Oliver Tree se quedó en la casa de Mercury y ambos pasaron largas jornadas grabando contenido, incluso durante la madrugada. “Fue una experiencia única; él me hizo vivir mi sueño y me dio momentos que jamás olvidaré”, afirmó el creador.
La noticia del accidente llegó a Mercury a través de los comentarios de sus seguidores, quienes empezaron a escribir mensajes de despedida para el cantante. Ante la incertidumbre, el influencer contactó al manager de Tree, quien le informó que la información aún estaba siendo verificada. “Cuando la noticia se confirmó, quedé en shock toda la mañana. Me derrumbé; me afectó mucho, sentí muy feo”, confesó.
Mercury explicó que, además de los planes y material pendiente que tenían para publicar, Oliver le había enviado videos desde Brasil que ahora permanecen sin difusión. “No había experimentado tantas pérdidas en mi vida; esta es de las más cercanas”, manifestó.
A pesar del dolor, el influencer agradece haber coincidido con el artista en los últimos momentos de su vida. “Me cumplió mi sueño, me hizo pasar un gran momento y le agradezco a la vida que nos haya cruzado”, subrayó.
En la conclusión de la entrevista, Aaron admitió que aún escribe al fallecido a través de Instagram: “Bro, te extraño”. “Hay días en que me bajoneo”, concluyó, dejando al descubierto la profunda huella que Oliver Tree dejó en su corazón.