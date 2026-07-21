Aaron Mercury recuerda a Oliver Tree a un mes de su fallecimiento

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El influencer Aaron Mercury rememora su estrecha amistad con el cantante Oliver Tree, quien murió en un accidente aéreo el 14 de junio en Brasil, y describe el impacto emocional que le causó la noticia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 10:01 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:23 AM.