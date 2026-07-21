Antonela Roccuzzo celebra la grandeza de Lionel Messi pese a la derrota en la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 dejó a Argentina con el corazón roto tras caer 1-0 ante España. Lionel Messi abandonó el campo visiblemente conmovido, pero fuera del terreno de juego recibió un mensaje de apoyo incondicional de su esposa, Antonela Roccuzzo.
En su cuenta de Instagram, Antonela compartió dos fotografías: una con Messi portando la medalla de subcampeón y otra que rememora el momento en que sus compañeros lo levantaron en hombros tras la victoria sobre Egipto en cuartos de final. Acompañó las imágenes con un texto que destacó no solo el talento futbolístico del capitán, sino también la integridad y la resiliencia que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.
“Siempre serás el mejor. Pero no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser tú mismo.”
“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo duro, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia de uno mismo. Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas.”
Durante todo el torneo, Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, acompañaron a Messi desde las tribunas, convirtiéndose en una presencia constante en cada partido de la Albiceleste. Días antes de la final, tras la victoria sobre Inglaterra en semifinales, la esposa ya había celebrado el pase a la final con otro emotivo mensaje: “¡Gracias Dios! ¡Vamooos Argentina! ¡A la Final!”.
El vínculo entre Messi y Antonela, casados desde 2017, ha atravesado momentos de gloria, como la conquista del Mundial de Qatar 2022, y ahora la dolorosa derrota en Estados Unidos. Sin embargo, la admiración de Antonela por su esposo permanece intacta, recordando que la grandeza de un campeón trasciende el resultado de un partido.