Antonela Roccuzzo celebra la grandeza de Lionel Messi pese a la derrota en la final del Mundial 2026

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Tras la derrota de Argentina ante España, Antonela Roccuzzo rindió homenaje a Lionel Messi en sus redes, resaltando su talento, fortaleza y ejemplo para la familia y millones de seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 12:16 PM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 11:31 AM.