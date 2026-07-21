Antonio Banderas elogia a La Roja y destaca la lección de ser "buena persona" tras el Mundial

El actor Antonio Banderas se sumó a la ola de celebraciones que siguió al histórico triunfo de España en la Copa del Mundo, compartiendo un extenso mensaje en sus redes sociales donde reflexionó sobre el significado del campeonato.
Tras la victoria de La Roja por 1‑0 contra Argentina en la final, Banderas destacó que el éxito del equipo dirigido por Luis de la Fuente trasciende el deporte. Según el actor de 65 años, el título se explica no solo por el talento de los futbolistas, sino por la cultura que ha construido el cuerpo técnico, basada en el sacrificio, la disposición al trabajo en conjunto y, sobre todo, la condición de ser "buenas personas".
El actor recordó que el seleccionador español ha insistido en la necesidad de jugadores que prioricen el bienestar colectivo, que sepan escuchar y que mantengan la humildad para seguir aprendiendo. En palabras de Banderas, esa filosofía se convirtió en uno de los pilares que permitió al equipo levantar el trofeo en Estados Unidos, México y Canadá.
Para el actor, el mensaje de la selección puede servir de inspiración a los jóvenes, demostrando que el éxito también se construye desde el respeto y la colaboración. Concluyó su reflexión definiendo a una "buena persona" como quien deja de pensar únicamente en el beneficio individual, prioriza el bien común, mantiene la empatía y está dispuesto a aprender de los demás.
Finalmente, Banderas rindió homenaje a Luis de la Fuente, a quien calificó de autor de "algo sorprendentemente bello", un proyecto que deja una enseñanza que trasciende el fútbol y que, según él, será recordada mucho después de que concluya el torneo.