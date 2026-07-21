Antonio Banderas elogia a La Roja y destaca la lección de ser "buena persona" tras el Mundial

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El actor español, Antonio Banderas, publicó un emotivo mensaje en redes sociales tras la victoria de España en el Mundial, resaltando la importancia del liderazgo, el trabajo colectivo y la integridad personal como claves del triunfo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:40 AM.