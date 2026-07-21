Brianda Deyanara se incorpora a La Casa de los Famosos 4: la 'Pink Girl' conquista la pantalla

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La influencer tijuanaense Brianda Deyanara, con más de 35 millones de seguidores, es la última incorporación al elenco de La Casa de los Famosos México 2026, donde buscará ampliar su presencia televisiva y ganarse al público más allá de sus redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 09:46 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:19 AM.