Brianda Deyanara se incorpora a La Casa de los Famosos 4: la 'Pink Girl' conquista la pantalla

La Casa de los Famosos México 4 anunció oficialmente a su nuevo habitante: Brianda Deyanara Moreno Guerrero, la creadora de contenido conocida como la "Pink Girl". Con 30 años, la tijuanaense llega al reality con un respaldo masivo en redes sociales, donde acumula más de 35 millones de seguidores en TikTok y 13 millones en Instagram.
El programa, que seguirá las 24 horas de la vida de los participantes bajo la mirada de las cámaras, cuenta ya con un elenco que incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Yahir, Arantza Ruiz, Ese Pérez y Fede Vigevani. La incorporación de Brianda refuerza la estrategia de la producción de mezclar figuras tradicionales del espectáculo con estrellas digitales de gran influencia.
Originaria de Tijuana, Baja California, Brianda estudió Comunicación Social antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido. Su salto a la fama se dio en 2017, cuando comenzó a publicar videos en Facebook; sin embargo, fue TikTok la plataforma que catapultó su carrera, gracias a sus bailes, lip‑sync, comedia, moda y estilo de vida. Su imagen rosa la ha convertido en un ícono para sus seguidores, quienes la identifican como la "Pink Girl".
Además de su éxito en redes, la influencer formó parte del colectivo 404 Girls, uno de los grupos de creadoras más populares durante el auge de TikTok en México. En 2018, su popularidad le abrió las puertas de la televisión, donde se desempeñó como conductora en Telehit y participó en el programa "Los Trasnochados".
Ahora, en La Casa de los Famosos México 2026, Brianda enfrentará el reto de mostrar una faceta distinta a la que sus seguidores conocen en línea. La audiencia será quien decida si su carisma digital se traduce en apoyo dentro del juego, donde el público vota para determinar al ganador.
Con la expectativa en aumento, los fanáticos de la influencer ya se preparan para seguir cada movimiento de la "Pink Girl" dentro de la casa, mientras la producción del reality espera que su presencia impulse la audiencia y genere nuevos niveles de interacción entre televisión y redes sociales.