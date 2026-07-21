Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR por comentarios contra perros en restaurantes

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia formal presentada por la organización civil Va Por Sus Derechos, en la que se acusa al conductor Pedro Sola y a la directora de Ventaneando, Pati Chapoy, de incitar violencia contra los animales mediante sus declaraciones emitidas el 6 de julio de 2026 durante una transmisión en vivo por Azteca Uno.
En el programa, Sola comentó que al ver perros en establecimientos pet‑friendly le daban ganas de "aventarles un pedazo de carne envenenada", una frase que los denunciantes consideran capaz de normalizar actos de crueldad animal. La denuncia sostiene que, al ser figuras de amplio alcance, sus palabras podrían constituir una conducta sancionable bajo la legislación mexicana de protección animal.
Va Por Sus Derechos también incluye a Chapoy en la denuncia, argumentando que su papel como titular del programa y la difusión de la polémica la hacen corresponsable de la posible incitación. La organización compartió una copia del documento presentado ante la autoridad, donde se detallan los hechos y se solicita a la FGR que analice la posible tipificación penal.
El caso ha generado una nueva ola de reacciones en redes sociales. Activistas y organizaciones protectoras de animales exigen sanciones y la salida de Sola del programa, mientras que algunos sectores defienden que se trató de una broma desafortunada sin intención de promover daño.
En respuesta a la controversia, Ventaneando lanzó una campaña de concientización sobre la adopción responsable y realizó una visita a un refugio de animales, donde Sola interactuó con perros rescatados. Sin embargo, hasta el cierre de la edición impresa de hoy, ni Sola, ni Chapoy, ni TV Azteca habían emitido un posicionamiento oficial respecto a la denuncia.
La denuncia marca el inicio de un procedimiento legal; aún no se ha dictado resolución ni se ha determinado responsabilidad por parte de las autoridades. El caso seguirá siendo observado de cerca por la opinión pública y los defensores de los derechos animales en México.