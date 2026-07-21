Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR por comentarios contra perros en restaurantes

...

La organización Va Por Sus Derechos presentó una denuncia penal contra el conductor Pedro Sola y la presentadora Pati Chapoy, alegando que sus declaraciones en vivo podrían incentivar la violencia contra los animales. La medida ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los medios y figuras públicas en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 05:59 AM.