Diana Golden revela que su matrimonio con Alfredo Adame nunca se consumó y denuncia abuso

En una entrevista exclusiva para TVNotas, Diana Golden reveló que su matrimonio con Alfredo Adame nunca se consumó y que el vínculo fue meramente de conveniencia. La actriz explicó que Adame le confesó que nunca le gustaron las mujeres y que, en esa época, la homosexualidad se ocultaba tras discursos de amistad.
Golden recordó que se conocieron en un avión cuando ella viajaba a Colombia para modelar y él trabajaba como sobrecargo. "Él me propuso casarnos porque yo pagaba muchos impuestos y necesitaba regularizar mi situación migratoria", señaló la actriz, quien añadió que la boda se celebró el 30 de junio de 1987 en la delegación Coyoacán, con Edna Volkan como testigo.
El matrimonio duró apenas un mes y medio. Durante ese tiempo, Golden afirma haber sufrido violencia física y psicológica, incluyendo un episodio en el que Adame le apuntó con una pistola y le cortó la ropa con tijeras. "Pensé que moriría", recordó la actriz.
Además de los abusos, Golden denunció que Adame utilizó su apellido "Golden" para beneficiarse y que, a pesar de la ruptura, sigue manteniendo una actitud hostil hacia ella. La actriz también comentó que el hijo de Adame, Sebastián, es homosexual, lo que, según ella, refleja la verdadera orientación sexual del actor.
Golden reiteró que nunca mantuvo relaciones sexuales con Adame y que, por lo tanto, no puede opinar sobre rumores relacionados con su vida íntima. "Nunca lo vi, nunca lo viví", afirmó.
La actriz, que celebra 41 años de carrera y 40 años de residencia en México, concluyó agradeciendo a sus seguidores y anunciando su participación en la nueva producción "La pícara soñadora".