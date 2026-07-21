Diana Golden revela que su matrimonio con Alfredo Adame nunca se consumó y denuncia abuso

...

La actriz Diana Golden confirmó que su enlace con Alfredo Adame, celebrado en 1987, jamás tuvo vida sexual y que el matrimonio fue una conveniencia. Además, la artista denunció episodios de violencia y manipulación por parte del actor, quien, según sus palabras, nunca sintió atracción por las mujeres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 11:49 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:54 AM.