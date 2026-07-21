Diego Ruzzarín descarta pelea con El Temach y explica sus razones

En el reciente episodio del podcast Creativo, conducido por Roberto Martínez, el filósofo y youtuber Diego Ruzzarín reveló que la pelea que se había rumoreado con el influencer Luis Castilleja, conocido como “El Temach”, quedó definitivamente cancelada.
Ruzzarín recordó que la propuesta surgió durante la primera edición del evento de boxeo entre celebridades “Supernova”, hace aproximadamente un año y medio, cuando El Temach lo retó públicamente. Sin embargo, el creador aceptó bajo la condición de que primero se realizara un debate y, solo después, se subieran al cuadrilátero.
Según el filósofo, el proyecto nunca avanzó porque “el vato se echó para atrás, aventó la piedra y escondió la mano”. A pesar de que volvió a ofrecerse, concluyó que seguir persiguiendo la pelea sería una pérdida de tiempo y un desgaste innecesario, afirmando: “No va a pasar. Para mí es un desgaste completamente innecesario y se me hace que es rebajarme a algo que no necesito”.
Martínez, por su parte, señaló que el enfrentamiento habría generado gran interés mediático, comparándolo con la tendencia de figuras públicas, como Donald Trump, que incursionaron en el entretenimiento deportivo antes de su paso a la política. El conductor también opinó que Ruzzarín habría sido el favorito, aunque admitió no haber visto a El Temach en acción.
El episodio concluyó con la confirmación de que, tras el entrenamiento público de Ruzzarín, ningún otro creador de contenido volvió a retarlo, dejando clara la cancelación definitiva del combate entre Diego Ruzzarín y El Temach.