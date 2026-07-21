Diego Ruzzarín descarta pelea con El Temach y explica sus razones

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El filósofo y creador de contenido Diego Ruzzarín confirmó que la esperada confrontación con el influencer Luis Castilleja, “El Temach”, no se llevará a cabo, al considerar el proyecto un desgaste innecesario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:07 AM.