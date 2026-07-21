Gala Montes arremete contra Lau Styling tras insultos a mexicanos en la final del Mundial 2026

En medio de la euforia de la final del Mundial 2026, la estilista argentina Lau Styling desató una controversia al lanzar insultos contra los mexicanos en sus redes sociales. El mensaje, que se viralizó rápidamente, provocó una ola de reacciones entre los internautas y, entre ellas, la respuesta enérgica de la actriz y cantante mexicana Gala Montes.
Montes, quien trabajó con Lau Styling en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (2024), no tardó en publicar un contundente comentario en Twitter, señalando que la estilista había demostrado una “actitud de malagradecida” al menospreciar al país que la ha acogido y al que ha dedicado parte de su carrera profesional. En su publicación, la artista recordó la disputa anterior, cuando Lau acusó a Montes de devolverle vestuarios en mal estado, particularmente unas botas que, según la estilista, se habían roto por una supuesta mala calidad.
“No te queremos en ???????? se lo dije desde que salí de la casa de los famosos. La producción la odiaba, la única que se la cromaba era Briggitte???? por eso la mandé alv con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist ????????”, escribió Montes, citando su propio tuit que había generado gran revuelo.
En 2024, la colaboración entre ambas había sido inicialmente exitosa; Lau Styling diseñó varios outfits para Montes y la concursante Briggitte Bozzo, logrando que lucieran espectaculares en las galas del reality. Sin embargo, al concluir el programa, surgieron acusaciones cruzadas: Lau afirmó que Montes le devolvió prendas dañadas, mientras que la actriz defendió que la calidad de algunas piezas no era la adecuada.
El reciente ataque de Lau Styling a México ha reavivado la discusión sobre el respeto y la responsabilidad de los extranjeros que trabajan en el país. Mientras algunos usuarios condenaron los comentarios de la estilista, otros la tacharon de “malagradecida” por vivir y ejercer su profesión en territorio mexicano.
Gala Montes, por su parte, aprovechó la ocasión para reiterar su apoyo al país anfitrión del Mundial y subrayó que la falta de respeto no será tolerada. “México es mi casa, y cualquier quien la critique, debe estar preparado para enfrentar la respuesta de los que la aman”, concluyó la artista.
El conflicto, que aún no ha escalado a instancias legales, sigue alimentando el debate en redes sociales y medios de comunicación, evidenciando la sensibilidad del público mexicano ante cualquier forma de menosprecio hacia su identidad nacional.