Gala Montes arremete contra Lau Styling tras insultos a mexicanos en la final del Mundial 2026

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La actriz y cantante mexicana Gala Montes criticó duramente a la estilista argentina Lau Styling, quien había ofendido a México durante la final del Mundial 2026. El enfrentamiento revive la polémica de 2024 surgida en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, donde ambas partes se acusaron mutuamente de mala gestión de vestuario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 11:08 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 10:32 AM.