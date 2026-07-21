Abren campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios de Mauro Menéndez

El fallecimiento del DJ conocido como DJ Maahez, cuyo nombre real era Mauro Menéndez, se confirmó a través de su padre, Osamu Menéndez, en redes sociales durante la madrugada del 17 de julio. El artista, de 32 años, era hijo de la actriz Aylín Mujica y del empresario Osamu Menéndez.
Según los primeros reportes, Mauro habría sucumbido a complicaciones de una neumonía mientras se encontraba en Barbados. Días después, el abuelo materno, Francisco Mujica, reveló en una entrevista con la revista TVNotas que el joven sufrió dos paros cardiacos vinculados al cuadro respiratorio. Hasta el momento, ni Aylín Mujica ni Osamu Menéndez han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estos detalles.
En medio del luto, el artista y presunto amigo cercano de Mauro, Rick Silver, abrió una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe. El objetivo es reunir 22,200 dólares estadounidenses (equivalentes a 386,239 pesos mexicanos) para cubrir los gastos funerarios y de repatriación. La página indica que la meta ya se habría cumplido, aunque la familia de Mauro no ha comentado públicamente sobre la iniciativa ni ha confirmado si estaba al tanto de la recaudación.
La ausencia de pronunciamientos oficiales por parte de la familia genera incertidumbre respecto al destino de los recursos y a la participación de los organizadores en los trámites funerarios. Mientras tanto, los seguidores del DJ y la comunidad artística expresan su pesar en redes sociales, recordando su trayectoria como productor musical y su influencia en la escena electrónica mexicana.
Se espera que, en los próximos días, la familia o sus representantes ofrezcan información adicional sobre los servicios conmemorativos y la gestión de los fondos recaudados.