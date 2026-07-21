Abren campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios de Mauro Menéndez

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El artista y DJ Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, falleció a los 32 años. Su supuesto amigo, el artista Rick Silver, lanzó una recaudación en GoFundMe con objetivo de $22,200 USD (≈386,239 MXN) y, según la plataforma, la meta ya se habría alcanzado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 01:25 PM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 12:50 PM.