Karina Banda está de luto tras la muerte de su cuñada Alondra Sierra, activista contra el melanoma

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La conductora mexicana Karina Banda anunció el fallecimiento de su cuñada Alondra Sierra, creadora de contenido que luchó contra un melanoma metastásico y denunció negligencia médica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 05:27 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 05:56 AM.