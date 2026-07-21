Karina Banda está de luto tras la muerte de su cuñada Alondra Sierra, activista contra el melanoma

Karina Banda, conductora mexicana y ex‑presentadora de "Enamorándonos", confirmó el fallecimiento de su cuñada, Alondra Sierra, a causa de un melanoma metastásico. La noticia fue publicada en la cuenta de Instagram de la conductora, donde acompañó el mensaje con una fotografía de la familia y una emotiva despedida: "Te vamos a recordar".
Alondra Sierra, creadora de contenido digital, había hecho pública su batalla contra el cáncer de piel durante los últimos meses, utilizando sus redes para concientizar sobre la detección temprana del melanoma. En octubre de 2025, Karina Banda reveló que la enfermedad había avanzado a etapa 4, señalando una presunta negligencia médica que, según la conductora, habría retrasado el diagnóstico y el tratamiento adecuado.
La última publicación de Alondra, el 1 de mayo, describía los síntomas y complicaciones que enfrentaba, convirtiéndose en un espacio de despedida para sus miles de seguidores. Tras el anuncio, cientos de usuarios dejaron mensajes de apoyo y condolencias a Karina Banda, resaltando la labor de la fallecida como defensora de la salud cutánea.
Karina Banda, periodista y presentadora con trayectoria en Univision y otros medios hispanos de EE. UU., recordó que continuará con el legado de su cuñada, promoviendo la información sobre el cáncer de piel y la importancia de la detección oportuna.
En el plano personal, Karina está casada desde 2020 con el actor mexicano Carlos Ponce, con quien comparte momentos de su vida cotidiana en redes sociales. La pérdida de Alondra Sierra representa un duro golpe para la familia y para la comunidad que seguía su lucha contra el melanoma.