Lau Stylist insultó a mexicanos por triunfo de España: polémica y reacciones

La fashionista argentina Lau Stylist se convirtió en tendencia en redes sociales después de publicar un mensaje que insultó a mexicanos que celebraron la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. El comentario, difundido en su cuenta de Instagram, desató una ola de críticas y provocó que varios usuarios pidieran su exclusión del reality La Casa de los Famosos México 2026, donde colabora con la participante Flor Vigna.
Ante la furia del público, la estilista subió varios videos y publicaciones intentando contextualizar sus palabras. En uno de ellos afirmó que no estaba rechazando a los mexicanos, sino que había sido víctima de malinterpretaciones provocadas por el fútbol. "Hoy me levanto y estoy funada por odiar a los mexicanos; la gente malinterpreta todo por el futbol. Nada que ver, una cosa es el deporte y otra la gente", declaró.
En el mismo video explicó que recibió mensajes ofensivos en privado y que, por esa razón, decidió no volver a hablar de deporte: "Ahora me piden que me vaya a mi país. Se terminó, no hablaré más de futbol. Si alguien se sintió ofendido, yo también, recibí muchos mensajes horribles por privado".
Posteriormente, en una historia temporal de Instagram, Lau Stylist precisó que su molestia no era con México, sino con personas que, según ella, mostraban una simpatía fingida por Argentina: "No es que esté enojada por su apoyo a la selección de España. Me enoja la gente falsa que dice ‘Amo Argentina’ y hoy se burla y festeja en nuestra contra".
La influencer también reconoció su carácter impulsivo y reiteró su cariño por México, describiéndolo como su "segundo país": "Soy calentona y reacciono así. Yo amo México, es mi segundo país. De ahí a decir que odio a los mexicanos hay un abismo".
La polémica reavivó una vieja disputa entre Lau Stylist y la actriz Gala Montes, quien la acusó previamente de cobrar de más por unas botas usadas en la edición anterior del reality. Montes aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje en redes sociales: "No te queremos en México, se lo dije cuando salí de La Casa de los Famosos México. La producción la odiaba, menos Briggitte; por eso la mandé alv con sus botas que se rompieron".
En los últimos años, Lau Stylist ha ganado notoriedad en México por su trabajo con figuras como Briggitte Bozzo y, más recientemente, con Flor Vigna. Sin embargo, la serie de controversias, incluida la actual, ha puesto en tela de juicio su permanencia en el mercado mexicano y su relación con el público local.
Mientras tanto, la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la posible exclusión de la asesora de imagen, aunque la presión de seguidores y críticos continúa en aumento.