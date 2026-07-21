Lau Stylist insultó a mexicanos por triunfo de España: polémica y reacciones

...

La asesora de imagen argentina Lau Stylist generó una fuerte controversia al publicar un mensaje ofensivo contra aficionados mexicanos que celebraron la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. Sus posteriores explicaciones en Instagram no lograron calmar la polémica, que incluyó críticas de Gala Montes y llamados a boicotear su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:10 AM.