Nace Myla: Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian a su segunda hija

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El cantante puertorriqueño y la modelo paraguaya dieron a conocer el nacimiento de su segunda hija, Myla, compartiendo emotivas fotografías familiares. La noticia confirma que la bebé es la octava hija de Marc Anthony y la segunda con Nadia Ferreira.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 12:15 PM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 11:19 AM.