Nace Myla: Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian a su segunda hija

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron oficialmente la llegada de su segunda hija en común, Myla, a través de una publicación en sus redes sociales. En la foto principal, en blanco y negro, el pequeño Marquitos, de tres años, sostiene por primera vez a su hermana menor, mientras la pareja muestra su felicidad con el mensaje: "Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".
Una segunda imagen muestra las manos entrelazadas de Marc, Nadia, Marquitos y la recién nacida, simbolizando la unión de la familia. La pareja había revelado meses atrás que esperaban una niña, pero mantuvo el nombre en reserva hasta el día del nacimiento. La pista surgió durante el baby shower de junio en Casa Ylang Ylang, donde la decoración incluía una gran letra "M".
El embarazo fue anunciado el 28 de enero, coincidencia con el tercer aniversario de bodas de la pareja, mediante una foto en la que Nadia mostraba su barriguita junto a Marc y su hijo mayor, Marquitos. Semanas después confirmaron que el bebé sería una niña.
Con la llegada de Myla, Marquitos, nacido en junio de 2023, se convierte en hermano mayor, mientras que para Marc Anthony la bebé representa su octavo hijo, sumándose a Ariana y Chase (con Debbie Rosado), Cristian y Ryan (con Dayanara Torres) y los mellizos Emme y Max (con Jennifer Lopez).
La noticia fue compartida con sus seguidores acompañada de un mensaje cargado de emoción y las primeras imágenes de la bebé, quien ya ocupa un lugar muy especial en la familia. Para más actualizaciones, síguenos en nuestras redes sociales.