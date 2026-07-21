Marvel sigue sin lograr fichar a Adam Driver tras repetidos rechazos por videollamada

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló en el pódcast Happy Sad Confused que el estudio ha intentado en múltiples ocasiones contratar a Adam Driver, pero el actor siempre rechaza las ofertas durante las videollamadas. «No es ningún secreto que nos gustaría trabajar con Adam. Pero ya es una tradición reunirnos con él por Zoom y luego que decline la propuesta», comentó Feige, quien añadió que el actor es muy directo al expresar sus sentimientos.
Feige no especificó cuántas veces se han realizado los acercamientos ni qué personajes o proyectos fueron objeto de la oferta. Tampoco confirmó la existencia de negociaciones actuales entre Marvel y Driver.
Los rumores en redes sociales vinculaban al actor con el futuro reinicio cinematográfico de X‑Men, sugiriendo que podría interpretar a Magneto. Sin embargo, Feige descartó que haya decisiones definitivas sobre el reparto de esa película, indicando que el proceso de selección aún está en fase preliminar.
Adam Driver es conocido por su papel de Kylo Ren en la trilogía reciente de Star Wars (2015‑2019). En una entrevista con Associated Press, el actor explicó que había trabajado con Steven Soderbergh en una propuesta titulada The Hunt for Ben Solo, la cual fue rechazada por los ejecutivos de Disney, Bob Iger y Alan Bergman.
Hasta la fecha, Marvel Studios no ha anunciado oficialmente la incorporación de Driver a ninguno de sus próximos proyectos, mientras que el reinicio de X‑Men sigue en desarrollo sin elenco confirmado.