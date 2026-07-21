Marvel sigue sin lograr fichar a Adam Driver tras repetidos rechazos por videollamada

...

Kevin Feige confirmó que el estudio ha intentado en varias ocasiones contratar a Adam Driver para el MCU, pero el actor siempre declina las propuestas en reuniones por Zoom. No se revelaron los proyectos ni se confirmó su posible papel como Magneto en el próximo reinicio de X‑Men.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:25 AM.