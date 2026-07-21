Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta en Hoy y le pregunta si es soltera

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Durante su visita al programa Hoy, el influencer árabe Masad Altamimi protagonizó un intercambio de coqueteo con la conductora Andrea Legarreta, que incluyó preguntas sobre su vida sentimental y gestos como tomarle de la mano, generando risas y la intervención de la co‑presentadora Tania Rincón.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 03:55 PM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 10:31 AM.