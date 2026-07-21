Masad Altamimi coquetea con Andrea Legarreta en Hoy y le pregunta si es soltera

En la emisión del programa Hoy, el creador de contenido masri Masad Altamimi, invitado para hablar de su participación en La Casa de los Famosos México, pasó de responder preguntas sobre su vida personal a un evidente coqueteo con la conductora Andrea Legarreta.
Los conductores describieron a Masad como "guapo, millonario y soltero", a lo que el propio influencer confirmó con un rotundo "Sí, las tres cosas". Más adelante, la conductora Tania Rincón indagó sobre costumbres de Arabia, como el dote y la relación con los camellos, a lo que Altamimi explicó que, en su cultura, el hombre debe ofrecer una dote antes del matrimonio.
En el transcurso de la entrevista, Andrea Legarreta compartió datos sobre su país y, mientras lo hacía, Masad la miró fijamente y le tomó de la mano. Ante la escena, Tania Rincón intervino diciendo: "Sabe todo de ti, Andrea. Ahorita ya me estaba contando cómo es que llegó a México".
El momento culminó cuando Masad lanzó la pregunta directa: "¿Eres soltera?" provocando risas en el set. Legarreta respondió sin rodeos: "Estoy ocupada", dejando claro que mantiene una relación sentimental.
El intercambio generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios lo calificaron como un intento de flirteo inadecuado, mientras que otros lo describieron como una interacción ligera dentro del formato de entretenimiento.
Masad Altamimi, de nacionalidad árabe y residente en México, continúa ganando notoriedad en los medios por su participación en reality shows y su presencia en plataformas digitales, aunque su paso por Hoy ha sido recordado principalmente por el coqueteo con la conductora.