Matan a la influencer brasileña Ulissias Marcelli y a su novio en carretera de Porto Seguro

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La creadora de contenido Ulissias Marcelli, de 30 años, y su pareja Vinícius Souza de Carvalho, de 28, fueron hallados muertos con impactos de bala en una vía rural de Bahía. La Policía Civil investiga posibles secuestros, vínculos con el narcotráfico y aún no ha identificado a los responsables.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 10:41 AM.