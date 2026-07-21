Matan a la influencer brasileña Ulissias Marcelli y a su novio en carretera de Porto Seguro

La influencer brasileña Ulissias Marcelli, de 30 años, y su novio Vinícius Souza de Carvalho, de 28, fueron encontrados sin vida con heridas de bala en una carretera del distrito de Vera Cruz, en el municipio de Porto Seguro, el pasado viernes 17 de julio.
El hallazgo lo realizó un trabajador de la zona, quien alertó a las autoridades. La Policía Civil de Bahía confirmó que ambos presentaban impactos de arma de fuego y abrió una investigación para determinar los responsables y el móvil del doble homicidio.
Según el medio brasileño G1, una de las hipótesis iniciales es que la pareja pudo haber sido secuestrada antes de ser asesinada. Los investigadores también analizan la posibilidad de que el crimen esté vinculado al tráfico de drogas o a la venta de narcóticos en la región, aunque hasta el momento no se ha identificado a los perpetradores ni se ha definido un móvil definitivo.
Marcelli había construido una comunidad de más de 20,000 seguidores en Instagram, donde se presentaba como reportera, presentadora, empresaria, motociclista y artista de cosplay. Su estilo, marcado por estética gótica, de terror y fantasía, incluía elaborados vestuarios y coreografías con fuego, lo que le valió reconocimiento en eventos locales.
Uno de sus compromisos más esperados era el Festival Rock Gaya, programado para el 25 de julio, donde debía actuar como conductora. Tras conocerse su fallecimiento, la organización del festival emitió un mensaje de condolencias a familiares, amigos y seguidores.
Marcelli también era madre de un niño de 13 años. Tras la confirmación de su muerte, sus seguidores rindieron homenaje en redes sociales, expresando su consternación y recordando su influencia en la comunidad de cosplay y arte digital.
Las autoridades continúan con la investigación y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para esclarecer los hechos.