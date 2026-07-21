Muere Kaylee Hottle, la joven actriz de "Godzilla vs. Kong"

La comunidad cinematográfica y la audiencia mexicana lamentan la pérdida de Kaylee Hottle, talentosa actriz de 18 años que se destacó por su papel de Jia en Godzilla vs. Kong (2021) y en la secuela Godzilla x Kong: The New Empire (2024). La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, en una entrevista exclusiva con TMZ.
Según el testimonio de su progenitor, recibió una llamada de las autoridades mientras se encontraba en Texas, informándole que su hija había sufrido un grave accidente. Los servicios de emergencia trasladaron a Kaylee al hospital, donde se constató que su corazón había dejado de latir.
Joshua Hottle comunicó el fallecimiento mediante una transmisión en vivo de 23 minutos en lengua de señas americana (ASL), explicando el proceso para reclamar el cuerpo de su hija. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente y continúan las investigaciones correspondientes.
Kaylee nació en una familia con cuatro generaciones de personas sordas y, desde pequeña, se desenvolvió en el mundo de la actuación y la publicidad. Participó en varios comerciales, entre ellos uno para el servicio de mensajería de video en vivo Glide, popular entre la comunidad sorda. Su gran oportunidad llegó en 2021 al interpretar a Jia, una niña de la tribu Iwi que establece un vínculo profundo con Kong a través de la ASL, lo que le valió el reconocimiento del público y la crítica.
El fallecimiento de Kaylee Hottle deja un vacío en la representación de la comunidad sorda en el cine y en la industria del entretenimiento en general. Sus colegas y seguidores expresan su pesar y rinden homenaje a su legado, que, a pesar de su corta edad, ya había marcado una diferencia significativa.