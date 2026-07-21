Muere Kaylee Hottle, la joven actriz de "Godzilla vs. Kong"

...

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Kaylee Hottle, de 18 años, quien interpretó a Jia en "Godzilla vs. Kong" (2021) y "Godzilla x Kong: The New Empire" (2024). Su fallecimiento, producto de un accidente en Texas, fue anunciado por su padre mediante una transmisión en lengua de señas americana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 10:36 AM.