Olivia Wilde reflexiona sobre el caos de ‘Don’t Worry Darling’ y el poder de Internet

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En el Louis Theroux Podcast, la directora y actriz Olivia Wilde recordó el vendaval de rumores y ataques en línea que rodeó a su película de 2022, señalando que la polémica eclipsó el trabajo del equipo y le dejó una lección sobre la brutalidad de Internet. Ahora, tras lanzar “The Invite”, afirma haber superado el trauma y considera esa etapa como una experiencia “fascinante”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 08:44 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 07:12 AM.