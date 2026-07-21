Olivia Wilde reflexiona sobre el caos de ‘Don’t Worry Darling’ y el poder de Internet

Durante su participación en The Louis Theroux Podcast, Olivia Wilde confesó que el escándalo mediático que siguió al estreno de Don’t Worry Darling en 2022 la dejó “enganada” respecto a la capacidad de Internet para convertirse en una “trituradora de basura”. La directora explicó que la controversia impidió que el público y la crítica se enfocaran en los temas de la película y en el arduo trabajo del equipo, que realizó la producción con un presupuesto de 30 millones de dólares en plena pandemia.
Wilde describió la experiencia como un “trauma” al enfrentarse por primera vez al lado más agresivo de la red, lo que, según ella, perjudicó la recepción de la obra y la dejó emocionalmente marcada. “Nunca pudimos tener las conversaciones sobre lo que la película estaba tratando de decir”, afirmó, añadiendo que ahora, con perspectiva, puede ver esa etapa como “fascinante” y comparable a observar un tornado desde dentro.
El caos mediático comenzó antes del estreno, cuando en el Festival de Venecia 2022 surgieron rumores sobre conflictos internos, una supuesta brecha salarial entre Harry Styles y Florence Pugh, y la relación sentimental entre Wilde y Styles. Otros episodios incluyeron la filtración de un video dirigido a Shia LaBeouf que alimentó especulaciones sobre una rivalidad con Pugh, y la viral “Spitgate”, que alegaba que Styles había escupido a Chris Pine, versión desmentida por el entorno del actor.
Ante la presión, Wilde recibió en pleno escenario de CinemaCon documentos de custodia de sus hijos, mientras su separación de Jason Sudeikis se convertía en tema de prensa. A pesar de las acusaciones, el director de fotografía Matthew Libatique y una carta firmada por 40 miembros del equipo calificaron de “completamente falsas” las versiones sobre tensiones en el set.
En contraste, la promoción de su nuevo proyecto, The Invite, le ha permitido retomar entrevistas sin el temor que sentía antes. Wilde confesó que temía revivir el “vendaval” pero encontró la experiencia sanadora, señalando que ahora entiende que “no siempre todo es una trituradora de basura”. Además, en el podcast Call Her Daddy recordó el consejo de Pamela Anderson: “Lo más rebelde que puedes hacer es seguir siendo amable”.