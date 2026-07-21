Paty Díaz denuncia violencia en su relación con Alexis Ayala y busca romper el silencio

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La actriz Paty Díaz confirmó que sufrió violencia psicológica, física y amenazas durante su relación de cinco años con el actor Alexis Ayala, y decidió hacerlo público para apoyar a otras víctimas, mientras el actor mantiene su versión y asegura que el caso está cerrado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 09:31 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:14 AM.