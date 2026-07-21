Paty Díaz denuncia violencia en su relación con Alexis Ayala y busca romper el silencio

Paty Díaz volvió a pronunciarse sobre la relación que mantuvo con Alexis Ayala después de que el actor la mencionara en el reality La Casa de los Famosos México. La actriz aseguró que vivió episodios de violencia psicológica, agresiones físicas y amenazas contra su vida y la de su hijo, y que decidió hacer pública su experiencia para motivar a otras personas a romper el silencio.
Según el testimonio de Díaz, la relación, que duró aproximadamente cinco años, se tornó conflictiva durante la grabación de la telenovela Barrera de Amor, cuando descubrió una supuesta infidelidad de Ayala. A partir de ese momento, la convivencia se volvió cada vez más violenta, culminando en una agresión física en un centro comercial de la Ciudad de México, presuntamente frente a su hijo menor de edad.
Paty Díaz declaró que recibió amenazas de muerte por parte de su ex pareja y que, tras el incidente, buscó asesoría legal y presentó una denuncia para proteger su integridad y la de su hijo. La actriz explicó que, aunque durante años prefirió mantenerse al margen de la polémica, consideró necesario compartir su historia para visibilizar la violencia en las relaciones de pareja.
Alexis Ayala, por su parte, ha negado las acusaciones y ha manifestado que el episodio pertenece al pasado, asegurando que no tiene sentido volver a hablar del tema. Tras su salida del programa, el actor declaró que respeta la versión de Paty Díaz, pero que su perspectiva es distinta y que el capítulo está cerrado.
Hasta la fecha, ninguno de los dos ha anunciado nuevos procesos judiciales relacionados con el caso; las declaraciones continúan siendo parte de un intercambio público entre ambas partes.