Sharon Stone narra su dura lucha contra la marihuana y los fármacos: “Estuve enferma como un perro”

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La actriz de 67 años reveló que, en el último año, dejó de consumir cannabis y abandonó el último medicamento prescrito tras su ictus de 2001, un proceso que describió como devastador para su salud. La entrevista concedida a Variety expuso los riesgos que enfrentó y cómo ha retomado su vida artística y profesional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 07:05 AM.