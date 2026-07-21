Susana Zabaleta descarta boda con Ricardo Pérez y anuncia nuevo proyecto musical

En medio de una ola de especulaciones sobre un posible enlace matrimonial, Susana Zabaleta confirmó que, aunque la relación con Ricardo Pérez es sólida, el matrimonio no es una prioridad para la pareja.
Durante su aparición en el programa Hoy, la artista explicó que el matrimonio es "algo muy serio" y que, si bien le parece "padre" la idea, ella ya vivió una experiencia matrimonial y prefiere enfocarse en otros proyectos. "No descarto la posibilidad en el futuro, pero ahora lo que nos llama la atención es trabajar juntos", señaló Zabaleta.
El anuncio más relevante fue la revelación de un nuevo espectáculo conjunto. Zabaleta indicó que Ricardo Pérez participará en uno de sus shows, cantando una canción de amor que será parte central del programa. Además, el espectáculo incluirá a otros artistas y combinará música con elementos de comedia, una combinación que ambos describen como "un reflejo de nuestros gustos compartidos".
La pareja, que lleva dos años en una relación pública, se conoció en el programa Divina comida México y ha sido objeto de constantes rumores, en parte por la diferencia de edad de 20 años entre ambos. Sin embargo, ambos han reiterado que su vínculo se basa en la afinidad artística y el respeto mutuo, más que en la presión social de contraer matrimonio.
En redes sociales, el perfil de Ricardo Pérez (@ricardomedijo) compartió una foto de los ensayos, acompañada del mensaje "Me gusta tanto", reforzando la idea de que la colaboración artística es el eje de su relación actual.
Con este nuevo proyecto, Zabaleta y Pérez buscan consolidar una asociación creativa que trascienda los rumores y ofrezca al público una propuesta fresca y emotiva.