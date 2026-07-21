Susana Zabaleta descarta boda con Ricardo Pérez y anuncia nuevo proyecto musical

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La cantante y actriz mexicana niega los rumores de matrimonio con el creador de contenido Ricardo Pérez, y revela que colaborarán en un espectáculo donde interpretarán una canción de amor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 11:02 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 06:45 AM.