Victoria Ruffo aclara uso de silla de ruedas en aeropuertos y descarta falta de movilidad

La actriz mexicana Victoria Ruffo, conocida por sus papeles en telenovelas, volvió a ser vista en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y, ante la polémica generada en redes, aclaró que el dispositivo no indica una pérdida total de movilidad.
Ruffo precisó que utiliza el servicio de asistencia únicamente cuando viaja, ya que las largas distancias y el ritmo acelerado de las terminales le resultan complicados debido a tres hernias lumbares y tres hernias cervicales que padece desde hace varios años. Según la actriz, puede caminar, subir y bajar escaleras, pero recorrer grandes recorridos o hacerlo rápidamente le provoca dolor y riesgo de agravar sus lesiones.
En una entrevista con medios, la actriz manifestó comprender las críticas que algunos usuarios hicieron al observarla en silla de ruedas, señalando que los aeropuertos disponen de varias unidades de asistencia y que ella no ocupa una silla destinada a otra persona con discapacidad más severa. "Solo la utilizo para evitar complicaciones físicas durante mis traslados", afirmó.
Ruffo recordó que sus problemas de columna son consecuencia de años de trabajo, posturas inadecuadas y caídas sufridas en su juventud, entre ellas una caída mientras montaba a caballo y otra durante una filmación con un elefante. Actualmente está bajo tratamiento para evitar una cirugía invasiva.
La actriz reiteró que su intención es preservar su salud y que el uso de la silla de ruedas es una medida preventiva, no una señal de incapacidad permanente.