Victoria Ruffo aclara uso de silla de ruedas en aeropuertos y descarta falta de movilidad

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La actriz explica que recurre al servicio de asistencia por hernias lumbares y cervicales, no por incapacidad total, y responde a las críticas en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 11:50 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 11:17 AM.