Youtuber surcoreano muere tras ingerir sustancia tóxica en transmisión en vivo

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Un creador de contenido de aproximadamente 50 años falleció el 18 de julio de 2026 en Sinan, Corea del Sur, después de consumir una sustancia venenosa durante una transmisión en vivo. A pesar de la intervención de un espectador que llamó al 119, el youtuber llegó a paro cardíaco y fue declarado muerto en un hospital de Mokpo. Las autoridades investigan los hechos y la identidad del creador y la sustancia permanecen bajo reserva.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 21/07/2026 10:49 AM.