Autoridades revelan causas del accidente que cobró la vida de Kaylee Hottle

Frederick, Maryland. La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick confirmó que la joven Kaylee Hottle, de 22 años, viajaba como pasajera en un Honda Accord que se salió de la carretera y colisionó contra una alcantarilla en la zona de Ijamsville, en la madrugada del martes.
Según el informe preliminar, el conductor, un joven de 19 años originario de Frederick, habría perdido el control del vehículo por exceso de velocidad. El conductor fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida; el otro ocupante del automóvil rechazó recibir atención médica.
Kaylee Hottle fue evacuada en helicóptero al centro médico más cercano, pero su corazón se detuvo antes de llegar al hospital, según declaró su padre, Joshua Hottle.
El padre también reveló que habló con el conductor del accidente y le dijo: "Te he perdonado. No dejes que este incidente arruine el resto de tu vida". La madre de Kaylee expresó que, pese a la tragedia, siente que su hija "sigue con nosotros".
La Escuela para Sordos de Texas, donde estudió la actriz, confirmó su fallecimiento y anunció que ofrecerá apoyo psicológico a estudiantes, compañeros y amigos afectados por la noticia.