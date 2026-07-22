Autoridades revelan causas del accidente que cobró la vida de Kaylee Hottle

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La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, Maryland, informó que el exceso de velocidad habría sido un factor clave en el choque que dejó sin vida a la actriz sorda Kaylee Hottle, conocida por su papel en la saga Godzilla vs. Kong.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 01:01 PM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 12:33 PM.