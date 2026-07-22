Chiquis Rivera lidera campaña de PETA contra el cautiverio de delfines en SeaWorld

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La cantante ganadora del Latin Grammy se une a PETA Latino para denunciar el trato a los delfines en los parques de SeaWorld, destacando la historia de Ripley, una delfín con más de 30 años en cautiverio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 02:00 PM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 01:13 PM.