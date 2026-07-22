Chiquis Rivera lidera campaña de PETA contra el cautiverio de delfines en SeaWorld

La intérprete mexicana Chiquis Rivera, galardonada con un Latin Grammy, se ha convertido en la imagen principal de la nueva campaña de PETA Latino que busca poner fin al cautiverio de delfines en los parques marinos de SeaWorld. La iniciativa, que coincide con el Día de Boicot a SeaWorld el 24 de julio, utiliza la historia de Ripley, una delfín que lleva tres décadas bajo el control de la empresa.
En el video promocional, Chiquis presta su voz para narrar, desde la perspectiva del animal, las condiciones de vida en los tanques de SeaWorld. Según PETA, Ripley nació en 1996 en una instalación de Texas y ha sido trasladada entre parques de Texas, Florida y California, siendo tratada “más como un paquete que como un ser vivo”. La organización también señala que la delfín quedó embarazada en 2011 y 2012, pero ambos embarazos terminaron en abortos espontáneos.
PETA Latino argumenta que los delfines en libertad pueden recorrer hasta 100 kilómetros al día y elegir a sus parejas, comportamientos imposibles de replicar en cautiverio. Además, denuncia la práctica de inseminación artificial que la compañía mantiene para reproducir cetáceos, y afirma que más de 500 delfines y ballenas han muerto prematuramente en los parques de SeaWorld.
Hasta el momento, SeaWorld no ha emitido una respuesta oficial a la campaña encabezada por Chiquis Rivera y PETA Latino.