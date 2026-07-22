Fallece la influencer sinaloense Adriana García durante una cirugía estética

La comunidad digital mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Adriana García, influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, quien perdió la vida el 21 de julio mientras se sometía a una cirugía estética, según fuentes no oficiales.
La noticia fue oficializada por la empresa Drop Shop, con la que la creadora de contenido colaboraba, a través de un comunicado publicado en sus redes. En el mensaje, la compañía recordó la "calidad humana" y la dedicación de García, y expresó: "Descansa en paz, Adriana".
Adriana García contaba con más de 40 millones de seguidores en Instagram y TikTok, donde compartía su estilo de vida, consejos de belleza y promocionaba productos de Drop Shop, como relojes, ropa y artículos deportivos. En sus publicaciones también mostraba momentos con su hija menor.
La última publicación de la influencer en Instagram data del 1 de julio, donde compartió fotos de un viaje a Los Cabos con la descripción "Fotitos que no subí. Los Cabos 25". La publicación recibió cerca de 2 mil "me gusta".
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial y se desconocen detalles como el tipo de procedimiento estético realizado ni el centro médico donde ocurrió el incidente.
Personalidades del internet y seguidores expresaron sus condolencias a la familia de García a través de diversas plataformas sociales.