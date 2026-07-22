Fallece la influencer sinaloense Adriana García durante una cirugía estética

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Adriana García, creadora de contenido de Culiacán con más de 40 millones de seguidores, murió el 21 de julio mientras se sometía a una intervención estética, según reportes no oficiales. La empresa Drop Shop confirmó su deceso y expresó sus condolencias.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 06:06 AM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 07:41 AM.