Flor Vigna rompe con Lau Styling tras polémica por comentarios anti‑mexicanos

La cantante y actriz argentina Flor Vigna, confirmada como una de las participantes de La Casa de los Famosos México 2026, comunicó este lunes que ha puesto fin a la relación laboral con su estilista, Lau Styling, tras la controversia generada por los comentarios insultantes que la profesional lanzó contra los aficionados mexicanos después de la final del Mundial 2026.
Vigna utilizó sus historias de Instagram para dejar claro que no comparte ese tipo de conductas y que no está dispuesta a ser cómplice de dichos “horribles”. “Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques”, escribió la artista. Aun así, confirmó que pagó el trabajo ya realizado y exigió a Lau Styling que se retire del equipo y ofrezca una disculpa pública.
La polémica surgió cuando Lau Styling difundió un video en el que, junto a otra mujer, reaccionaba de forma vulgar a los mexicanos que celebraban la victoria de España en la final del Mundial. En la grabación, la estilista dijo: “Todos los mexicanos: ‘¡Ganó España!’, pero ¿vos estuviste en la final? ¡Ni en la cuarta estuviste, hijos de p***!”. El mensaje se viralizó rápidamente, generando una fuerte oleada de críticas en redes sociales.
Horas después, Lau Styling emitió un comunicado en el que reconocía que sus palabras habían causado molestia y pedía perdón, alegando que su intención no era ofender a México sino a personas de Brasil, Uruguay y Venezuela que, según ella, se burlaron de Argentina tras perder la final. También afirmó haber recibido mensajes ofensivos durante su estancia en México y describió al país como su “segundo hogar”.
Flor Vigna, cuyo nombre real es Florencia Giannina Vigna, nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires y se dio a conocer en la televisión argentina a través de reality shows como Combate y Showmatch: Bailando por un sueño. Además de su carrera actoral, ha incursionado en la música y recientemente ganó notoriedad en México tras su participación en el evento de boxeo de exhibición Supernova: Génesis. Su incorporación a La Casa de los Famosos México marcó su llegada al mercado mexicano, lo que hace aún más relevante su postura frente a la polémica.
Con la decisión de romper la relación con Lau Styling, Vigna busca distanciarse de cualquier discurso que atente contra la dignidad de los mexicanos y reafirma su compromiso con valores de respeto y educación, tal como expresó en su comunicado: “Para mí amar donde naciste significa honrar con educación tus valores y, dentro de esos valores, está el agradecimiento a quienes te dieron trabajo, oportunidades y casa”.