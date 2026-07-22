Flor Vigna rompe con Lau Styling tras polémica por comentarios anti‑mexicanos

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La actriz y cantante argentina Flor Vigna, nueva integrante de La Casa de los Famosos México 2026, anunció la desvinculación de su asesora de imagen, Lau Styling, después de que la estilista publicara mensajes ofensivos contra México tras la final del Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 06:08 AM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 08:54 AM.