Galilea Montijo revela el secreto de belleza de Yanet García y pide no hablar de cuerpos ajenos

La Casa de los Famosos México 2026 dio inicio con una conferencia de prensa en la que Galilea Montijo, conductora de Hoy, anunció la llegada de Yanet García y Memo Schutz como nuevos habitantes del programa.
Durante el evento, Montijo, quien recientemente ha enfrentado rumores sobre acciones legales por comentarios sobre su imagen, pidió a García que comparta sus secretos de belleza y ejercicio y que, según ella, “ponga un tipo de ropa interior para subir la temperatura del reality”. La presentadora explicó que observar los cuerpos y las rutinas de las participantes la motiva a “ponerse a dieta, a hacer ejercicio y a usar tanga”.
Yanet García, quien ha sorprendido a sus seguidores con un cambio físico, tomó la petición con humor. Agradeció la oportunidad de participar en el reality y respondió: “Entraré ‘soltera’ y compartiré lo que pueda, pero también pido que no se hable de los cuerpos ajenos”.
Montijo insistió en que uno de los consejos de García es “comer camote”, recordando una anécdota de su época en Hoy. La modelo confirmó que el camote forma parte de su alimentación, pero subrayó que cada quien tiene su propio proceso.
Los reporteros, tras la interacción, indagaron sobre la salud de Montijo, quien aseguró estar bien y reiteró su solicitud de respetar la intimidad corporal de los participantes.
El intercambio generó risas y debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan la línea entre la promoción de hábitos saludables y la objetivación del cuerpo.