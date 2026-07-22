Galilea Montijo revela el secreto de belleza de Yanet García y pide no hablar de cuerpos ajenos

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En la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026, Galilea Montijo solicitó a Yanet García que comparta sus rutinas de belleza y, al mismo tiempo, pidió que no se comenten los cuerpos de los participantes. La modelo respondió con humor y agradeció la invitación al reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 06:03 AM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 09:35 AM.