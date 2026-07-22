Luisito Comunica critica la participación de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026

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El influyente creador de contenido Luisito Comunica expresó su desacuerdo con la incorporación del youtuber uruguayo Fede Vigevani al reality show La Casa de los Famosos México 2026, generando un intenso debate en redes sociales sobre la relación entre YouTube y la televisión tradicional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 06:01 AM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 08:58 AM.