Luisito Comunica critica la participación de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026

La polémica surgió cuando Televisa anunció que el youtuber uruguayo Fede Vigevani sería uno de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026. En cuestión de horas, el creador de contenido mexicano Luisito Comunica reaccionó en Instagram, primero con un comentario que luego eliminó y después con otro más elaborado en el que manifestó: “No enaltece a los youtubers que tanto se han esforzado por ser las celebridades y estar por encima de la industria del entretenimiento antiguo”.
El mensaje de Luisito, publicado en su cuenta oficial, rápidamente se viralizó, acumulando miles de reacciones y generando un debate dividido entre seguidores de ambos creadores. Mientras una parte de la audiencia coincidió con la postura de Luisito, argumentando que los youtubers deberían mantenerse en plataformas digitales para no “retroceder” en su carrera, la mayoría de los fans de Vigevani defendieron su derecho a explorar nuevos formatos y ampliar su alcance.
En una entrevista concedida al programa de radio Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, Vigevani explicó que su decisión no estuvo motivada por el dinero, sino por el deseo de asumir un reto diferente y llegar a un público más amplio. “Quise probar algo distinto. Me siguen muchos adolescentes y niños, y siento que esto me va a ayudar a que un público diferente, más grande, me conozca”, afirmó. Además, añadió que buscaba salir de la rutina de crear contenido en casa: “Aparte, quería salir de mi zona de confort, porque estoy todos los días grabando en mi casa encerrado”.
El intercambio de opiniones también contó con la participación de otras figuras del entretenimiento mexicano. El comentarista deportivo Memo Schutz y la conductora‑modelo Yanet García se sumaron al debate en sus redes, ofreciendo perspectivas distintas sobre la convergencia entre el contenido digital y la televisión tradicional.
El caso pone de relieve una tendencia creciente: creadores de contenido digital que buscan legitimarse en medios tradicionales, mientras que algunos de sus pares consideran que la televisión representa un paso atrás en la evolución del entretenimiento. La discusión sigue abierta en Twitter, Instagram y TikTok, y se espera que continúe mientras avanza la producción del reality, cuyo estreno está programado para finales de 2026.