Los tres famosos que podrían entrar por sorpresa a La Casa de los Famosos México 4

...

Tras el último video promocional de La Casa de los Famosos México 4, los internautas han señalado a la cantante y actriz Mariana Ochoa, al creador de contenido Luis Chaparro y a la actriz Gema Garoa como los candidatos más probables para completar el elenco del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 12:45 PM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 12:29 PM.