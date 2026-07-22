Los tres famosos que podrían entrar por sorpresa a La Casa de los Famosos México 4

La producción de La Casa de los Famosos México 4 ha intensificado la expectación al publicar un nuevo video con objetos y referencias visuales que han generado múltiples teorías entre los seguidores del programa. En el clip aparecen un balón de fútbol, un disfraz de plátano, emojis de extraterrestres, una figura de Buda y la silueta de una mujer rubia, entre otros elementos.
Los usuarios de Instagram y TikTok, liderados por el creador de contenido El Sajat, han analizado cada detalle y han coincidido en tres nombres que podrían ser los últimos habitantes de la casa:
Los seguidores continúan vigilando cada pista y anticipan con entusiasmo la llegada de los nuevos participantes, que sin duda añadirán dinamismo y sorpresas al reality.