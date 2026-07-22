Rosa María Noguerón aclara que Adrián Marcelo no está vetado y lo invita a La Casa de los Famosos

Durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026, celebrada este martes, la productora del reality, Rosa María Noguerón, confirmó que le gustaría volver a trabajar con el conductor Adrián Marcelo. Ante los reporteros, Noguerón precisó que el presentador no está vetado por Televisa y, por tanto, está libre de participar en la nueva temporada como panelista.
La invitación quedó plasmada en un mensaje directo que la productora envió al conductor: “Yo sé que Adrián Marcelo tiene mucho trabajo, pero Adrián Marcelo, si me estás escuchando, ojalá aceptaras nuestra invitación para formar parte de los panelistas en La Casa de los Famosos”. Con estas palabras, Noguerón buscó dejar en claro su interés y la disponibilidad del espacio.
Al ser cuestionada sobre la relación profesional que mantiene con Marcelo y su representante, David, la productora destacó que siempre ha sido positiva y que la experiencia conjunta ha sido fructífera. Asimismo, abordó la posibilidad de que Poncho de Nigris participe como panelista o colaborador, aunque señaló que la decisión final corresponde al equipo de producción.
Finalmente, Noguerón enfatizó la importancia de que los panelistas y el equipo de producción no se conviertan en protagonistas del programa. “Creo que todos los que estamos afuera, tanto panelistas como producción, debemos trabajar en función del contenido que nos están dando adentro de La Casa y no querer ser protagonistas”, afirmó.