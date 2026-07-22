Rosa María Noguerón aclara que Adrián Marcelo no está vetado y lo invita a La Casa de los Famosos

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En la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026, la productora Rosa María Noguerón reiteró su deseo de contar con Adrián Marcelo como panelista, aclaró que no está vetado por Televisa y lanzó una invitación pública al conductor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 12:21 PM.