Wendy Guevara confunde a Karol G y desata risas en conferencia de La Casa de los Famosos

...

Durante la transmisión de la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México, usuarios confundieron a Wendy Guevara con la cantante Karol G. El parecido en estilo y maquillaje generó comentarios divertidos y la propia Guevara tomó la comparación con humor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/07/2026 06:03 AM.
En Espectáculos y editada el 22/07/2026 10:21 AM.