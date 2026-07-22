Wendy Guevara confunde a Karol G y desata risas en conferencia de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México presentó este martes 21 de julio a su nuevo equipo de conductores, entre los que se destacó Wendy Guevara, primera ganadora del reality y ahora cara visible del programa. Al subir al escenario junto a Galilea Montijo, la creadora de contenido llamó la atención no solo por su carisma, sino también por su renovado look.
El público en línea, que seguía la transmisión en tiempo real, comenzó a comentar que la presencia de Wendy se asemejaba a la de la cantante colombiana Karol G. Los usuarios señalaron similitudes en el cabello rubio, el maquillaje maximalista y la combinación de atuendos urbanos y femeninos, elementos característicos de la estética de la artista, conocida por sus cambios de imagen frecuentes.
Wendy Guevara, quien alcanzó la fama como integrante del grupo Las Perdidas, ha evolucionado su estilo con la ayuda de maquillistas y estilistas profesionales. Su nueva imagen, más sofisticada pero sin perder la esencia que la hizo popular, incluye tonos llamativos, peinados estructurados y una presencia escénica que, según algunos internautas, recuerda a la de Karol G.
Lejos de sentirse ofendida, la conductora tomó la comparación con humor. En una entrevista posterior a la conferencia, comentó que la semejanza era “una coincidencia divertida” y que “si me hacen ver como Karol G, ¡mejor aún!”. La reacción positiva de Wendy reforzó su vínculo con el público y mostró su disposición a abrazar cualquier referencia que la acerque a sus seguidores.El episodio subraya cómo la moda y la imagen personal se convierten en puntos de conexión entre figuras del entretenimiento digital y la música urbana, generando conversaciones virales que trascienden fronteras.