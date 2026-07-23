Alejandra Tijerina presenta denuncia contra Masad Altamimi ante la FGJ de CDMX

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La modelo, conductora e influencer Alejandra Tijerina interpuso una denuncia legal contra Masad Altamimi, solicitando medidas de protección por presuntos actos de violencia mediática y psicológica, a pocos días de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 08:49 AM.