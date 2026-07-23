Alejandra Tijerina presenta denuncia contra Masad Altamimi ante la FGJ de CDMX

Alejandra Tijerina, conocida por su paso como reina de belleza, modelo, conductora e influencer, presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el empresario y participante de La Casa de los Famosos México, Masad Altamimi.
El documento, que la propia Tijerina compartió en sus redes sociales, se sustenta en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y solicita medidas de protección urgentes para detener lo que ella califica como "actos de violencia mediática y psicológica" perpetrados por Altamimi tras su ruptura.
En sus historias de Instagram, la denunciante manifestó su confianza en el sistema judicial y explicó que la acción legal busca salvaguardar su salud mental, que ha sido afectada por la constante difusión de rumores y declaraciones controvertidas del exnovio.
La controversia entre ambos se originó después de que, tras casi un año de relación, la pareja se separó y comenzó un intercambio de acusaciones en redes sociales y entrevistas. Altamimi había realizado varias declaraciones públicas que Tijerina consideró difamatorias y dañinas para su imagen, especialmente en el contexto de su próxima participación en La Casa de los Famosos All Stars, programada para el 26 de julio.
Este no es el primer caso de presunta violencia contra Altamimi. En 2024, su anterior pareja, Melissa Navarro, lo acusó de violencia física y psicológica, presentando también una denuncia que él negó rotundamente. Las nuevas acusaciones de Tijerina reavivan el debate público sobre el historial del empresario y su posible impacto en la audiencia del reality show.
Algunos analistas de medios consideran que la denuncia podría formar parte de una estrategia de defensa de la imagen de Tijerina, mientras que otros la ven como una medida necesaria para frenar el acoso mediático que ha sufrido. La Fiscalía aún no ha emitido pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de medidas de protección.
La situación sigue en desarrollo y se espera que los próximos días se conozcan más detalles sobre el proceso judicial y sus posibles repercusiones tanto para Tijerina como para Altamimi, cuyo futuro en La Casa de los Famosos México podría verse afectado por la controversia.