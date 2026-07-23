Angélica Vale y Otto Padrón siguen casados: su madre desmiente el divorcio

La actriz y cantante Angélica Vale continúa legalmente casada con el empresario Otto Padrón, según declaró su madre, Angélica María, en una breve entrevista concedida a los medios. La información contrasta con los rumores que surgieron en los últimos meses tras la supuesta ruptura de la pareja.
En la entrevista, Angélica María explicó que, aunque el proceso de divorcio fue iniciado por Otto Padrón, "los papeles no han sido firmados por ninguna de las partes". La madre de Vale no profundizó en los motivos de la demora, pero insinuó que podrían existir desacuerdos pendientes que aún no se han resuelto.
El anuncio llega después de que el programa Ventaneando retomara el tema, mostrando a la actriz en el aeropuerto junto a la conductora "La novia de México". En esa ocasión, la presentadora Rosario Murrieta afirmó contar con información de "primera mano" sobre roces y desorganización entre Vale y Padrón, especialmente en lo relativo al cuidado de sus hijos.
Sin embargo, Angélica María subrayó que la relación entre la exesposa y el padre de sus hijos se mantiene "bastante cordial" por el bienestar de los menores, quienes se encuentran en el centro de la controversia marital. La actriz no ha emitido declaraciones oficiales al respecto.
El caso sigue abierto y los procedimientos legales continúan en curso. Se espera que, en los próximos días, los representantes de ambas partes ofrezcan mayor claridad sobre los términos del divorcio y la custodia de los hijos.