Angélica Vale y Otto Padrón siguen casados: su madre desmiente el divorcio

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Angélica María confirmó que su hija, Angélica Vale, aún no ha firmado el divorcio con Otto Padrón. La actriz y cantante mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos mientras los trámites legales siguen pendientes, pese a los rumores difundidos por programas de espectáculos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 01:17 PM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 03:33 PM.