Sharon Osbourne recuerda a Ozzy y pide honrarlo con su música a todo volumen

El 22 de julio de 2025 falleció a los 76 años el legendario líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, conocido como el "Príncipe de las Tinieblas". Un año después, su viuda, Sharon Osbourne, recordó al músico en una entrevista con BBC Radio WM, pidiendo a los fanáticos que celebren su vida subiendo la música a todo volumen y practicando headbanging, tal como él solía decir.
El certificado de defunción, revisado por PEOPLE, indica que la causa de la muerte fue un paro cardíaco y un infarto agudo de miocardio, agravados por enfermedad coronaria y Parkinson con disfunción autonómica.
Sharon enfatizó que, más allá de la imagen de ícono del heavy metal, Ozzy debía ser recordado por su faceta divertida, carismática y genuina. "Era auténtico, nunca intentó ser otra cosa que no fuera él mismo y siempre decía la verdad", afirmó, recordando también cómo sus discusiones terminaban en risas por la espontaneidad del cantante.
El homenaje oficial tuvo lugar en Birmingham, ciudad natal del artista, con la primera edición del "Ozzy Day" el 22 de julio. El evento incluyó conciertos en vivo, la participación de Bostin Brass —quien acompañó el cortejo fúnebre—, la City of Birmingham Symphony Orchestra y una exposición titulada "Ozzy Osbourne: Working Class Hero" en el Birmingham Museum & Art Gallery.
Sharon subrayó la importancia de Birmingham para Ozzy, describiéndola como "la casa del metal" y el lugar donde nació su pasión. "Él estaba orgulloso de ser un ‘Brummie’ y eso es lo que siempre será", declaró.
Además de su legado musical, la entrevista recordó el compromiso filantrópico del artista. El último concierto de Black Sabbath, "Back to the Beginning", realizado semanas antes de su muerte en Villa Park, recaudó fondos para Cure Parkinson’s, Acorns Children’s Hospice y el Birmingham Children’s Hospital. "Continuaremos apoyando estas causas hasta encontrar una cura para el Parkinson", aseguró Sharon.