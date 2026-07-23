Sharon Osbourne recuerda a Ozzy y pide honrarlo con su música a todo volumen

...

En el primer aniversario del fallecimiento de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne insta a los seguidores a honrar su legado a través de la música, rememorando su autenticidad, su vínculo con Birmingham y su compromiso benéfico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 10:00 AM.