Azalia Ojeda regresa a la TV con Survivor México y sorprende por su cambio de imagen

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Después de años alejada de los reflectores, Azalia Ojeda Díaz, conocida como 'La Negra', reapareció en Survivor México. Su imagen actual, con el característico cabello cobrizco‑chocolate, se volvió viral tras su primera eliminación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/07/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 23/07/2026 10:26 AM.