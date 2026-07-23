Azalia Ojeda regresa a la TV con Survivor México y sorprende por su cambio de imagen

Azalia Ojeda Díaz, la famosa 'La Negra', regresó a la televisión en 2026 como concursante de Survivor México y, aunque fue la primera eliminada, su aspecto actual ha generado gran revuelo en redes sociales.
Con el cabello manteniendo las tonalidades cobrizas y chocolate que la han distinguido desde su paso por Big Brother en 2002, la ex‑reality star apareció en la pantalla de TV Azteca luciendo un look que combina estilo urbano y toques de glamour: melena larga, ligeramente ondulada, con reflejos que resaltan bajo la luz del set.
El regreso de Azalia no solo puso de relieve su imagen, sino también su historial de controversias. Tras su breve participación en Big Brother México, donde fue una de las primeras eliminadas, la personalidad polémica de la concursante se mantuvo en la esfera pública. En 2019 protagonizó el episodio viral conocido como “Lady Polanco”, cuando un video la mostró enfrentándose verbalmente a elementos de la policía en la colonia Polanco, Ciudad de México. En 2021 enfrentó un proceso legal en el Estado de México por intentar cambiar un cheque robado de 350 mil pesos.
Su paso por Survivor fue igualmente breve: eliminada en la primera semana, la transmisión mostró de cerca su rostro, revelando una piel cuidada, maquillaje neutro y una expresión que mezcla determinación y resignación. Los internautas rápidamente compartieron capturas de pantalla, comentando que, a pesar de los años, la imagen de 'La Negra' sigue siendo impactante y reconocible.
El retorno de Azalia a la pantalla abre la puerta a nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento, aunque su futuro dependerá de cómo maneje la constante exposición mediática y los retos legales que aún persisten.